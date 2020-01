Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 6. Eliminata Karolina Pliskova

Dopo l’eliminazione della dententrice del titolo, la giapponese Naomi Osaka (WTA 4), di una grande favorita per la vittoria finale, la statunitense Serena Williams (9), e di un’altra rappresentante della top 10, Belinda Bencic (7), il tabellone femminile degli Australian Open ha perso un’altra delle sue stelle, Karolina Pliskova (2).

La ceca, semifinalista lo scorso anno, è stata estromessa ai sedicesimi di finale dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova (30), contro la quale non aveva mai perso prima, ma che stavolta si è imposta per 7-6 (7/4) 7-6 (7/3) in 2h25′. Non ha invece fallito la terza giocatrice della ranking mondiale, la rumena Simona Halep, vittoriosa per 6-1 6-4 sulla kazaka Yulia Putintseva (38).

È durata solo 64′ la sfida tra Stan Wawrinka (ATP 15) e John Isner (19) nei sedicesimi di finale degli Australian Open. Quando si trovava sotto per 6-4 4-1 lo statunitense si è infatti ritirato per problemi fisici, spianando così la strada verso gli ottavi allo svizzero, che ora aspetta di sapere se al prossimo turno si troverà di fronte il russo Daniil Medvedev (4) o l’australiano Alexei Popyrin (96).

Australian Open Grand Slam | 000 | 3° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(30) A. Pavlyuchenkova vs (2) Ka. Pliskova



GS Australian Open A. Pavlyuchenkova [30] A. Pavlyuchenkova [30] 7 7 Ka. Pliskova [2] Ka. Pliskova [2] 6 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Pavlyuchenkova 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 5-6 → 6-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Pavlyuchenkova 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* df 6-4* 6-6 → 7-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Ka. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 df 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Y. Putintseva vs (4) S. Halep (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open Y. Putintseva Y. Putintseva 1 4 S. Halep [4] S. Halep [4] 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) R. Nadal vs (27) P. Carreno Busta



GS Australian Open R. Nadal [1] R. Nadal [1] 6 6 6 P. Carreno Busta [27] P. Carreno Busta [27] 1 2 4 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Nadal 40-15 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(5) E. Svitolina vs G. Muguruza



GS Australian Open E. Svitolina [5] E. Svitolina [5] 1 2 G. Muguruza G. Muguruza 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Svitolina 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-4 → 1-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(4) D. Medvedev vs A. Popyrin



GS Australian Open D. Medvedev [4] • D. Medvedev [4] 15 4 A. Popyrin A. Popyrin 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 0-15 15-15 4-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Popyrin 15-0 df 15-15 ace 15-30 15-40 ace 2-1 → 3-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Giorgi vs (17) A. Kerber



GS Australian Open C. Giorgi C. Giorgi 2 7 3 A. Kerber [17] A. Kerber [17] 6 6 6 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 df 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Kerber 15-0 df 30-0 40-0 df 0-0 → 0-1

(6) B. Bencic vs (28) A. Kontaveit



GS Australian Open B. Bencic [6] B. Bencic [6] 0 1 A. Kontaveit A. Kontaveit 6 6 Vincitore: A. Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-5 → 0-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Bencic 30-40 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(29) T. Fritz vs (5) D. Thiem (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open T. Fritz [29] T. Fritz [29] 2 4 7 4 D. Thiem [5] D. Thiem [5] 6 6 6 6 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-4 → 3-4 T. Fritz 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Fritz 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

F. Verdasco vs (7) A. Zverev



GS Australian Open F. Verdasco • F. Verdasco 15 2 2 4 A. Zverev [7] A. Zverev [7] 40 6 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Zverev 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Z. Diyas vs (9) K. Bertens



Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) G. Monfils vs (Q) E. Gulbis (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open G. Monfils [10] G. Monfils [10] 7 6 6 E. Gulbis E. Gulbis 6 4 3 Vincitore: G. Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Gulbis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Monfils 15-0 30-0 4-3 → 5-3 E. Gulbis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 0-30 ace 1-2 → 2-2 E. Gulbis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 E. Gulbis 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 E. Gulbis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 E. Gulbis 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

(16) E. Mertens vs C. Bellis



GS Australian Open E. Mertens [16] E. Mertens [16] 6 6 6 C. Bellis C. Bellis 1 7 0 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 E. Mertens 15-0 ace 30-0 30-15 3-0 → 4-0 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 C. Bellis 0-15 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 6-5 → 6-6 E. Mertens 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-3 → 2-3 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Bellis 15-0 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 ace 4-1 → 5-1 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-40 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(23) N. Kyrgios vs (16) K. Khachanov (Ora italiana: 08:50 (locale: 18:50))



GS Australian Open N. Kyrgios N. Kyrgios 0 6 7 4 K. Khachanov [16] • K. Khachanov [16] 0 2 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Khachanov 4-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 3-3 → 4-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Kyrgios 15-40 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) D. Vekic vs I. Swiatek (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open D. Vekic [19] D. Vekic [19] 5 3 I. Swiatek I. Swiatek 7 6 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 3-5 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 I. Swiatek 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace ace A-40 2-0 → 2-1 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-6 → 5-7 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Vekic 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Vekic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Vekic 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(11) D. Goffin vs (17) A. Rublev



GS Australian Open D. Goffin [11] D. Goffin [11] 6 6 4 6 A. Rublev [17] A. Rublev [17] 2 7 6 7 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* df 0-6* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Goffin 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* ace 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) J. Isner vs (15) S. Wawrinka (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



GS Australian Open J. Isner [19] J. Isner [19] 0 4 1 S. Wawrinka [15] • S. Wawrinka [15] 0 6 4 Vincitore: S. Wawrinka per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Wawrinka 1-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Isner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3inc. S. Bolelli / B. Paire vs S. Gille / J. Vliegen