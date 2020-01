Da Melbourne: Fabio Fognini dopo l’accesso agli ottavi di finale “Sicuramente Sandgren non vale la centesima posizione in classifica: ha battuto Matteo che è un top ten e ha dato tre set a zero a Querrey” (Video)

Fabio Fognini: “È parecchio tempo che mi sveglio con forti dolori, ma se va bene mi prendo quel che viene. Se invece va male ho una scusa per giustificare la sconfitta (sorride). Dopo la maratona con Thompson sono andato al letto alle 4, ho dormito poco ma mi sono svegliato senza dolori. Per questo ieri mi sono allenato poco con Alberto Giraudo, ma gli ho chiesto di non farmi correre. In ogni caso contro Pella la chiave è stata il servizio. Ne è uscita una prestazione con la ‘P’ maiuscola”.

“Quella partita a Wimbledon contro Sandgren mi è rimasta qui, anche per il passante incrociato col quale ha vinto il secondo set. Sicuramente Sandgren non vale la centesima posizione in classifica: ha battuto Matteo che è un top ten e ha dato tre set a zero a Querrey. Quindi se ci limitiamo al ranking parto come favorito, ma credo che sia un match alla pari. Però è vero che se guardiamo i due big contro i quali ho perso in passato, questa terza possibilità qui in Australia è sicuramente più concreta. Ma al momento voglio godermi questa vittoria, poi da domani penserò all’americano”.

Parla di Bolelli: “Sono davvero contento per lui per la vittoria di oggi. Simone è mio fratello e se lo merita. L’anno scorso è rientrato tra i 100 e gli ho promesso che gli avrei dato una mano per risalire ancora un po’ in classifica. A febbraio giocheremo alcuni tornei indoor insieme”.