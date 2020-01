ITF Junior Traralgon: Gramaticopolo show, tra le ragazze ok Pigato e Delai

Terza giornata di gare a Traralgon (Australia), sede del tradizionale torneo Juniores di Grado 1 che anticipa gli Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam. I ragazzi sono stati costretti, viste le molteplici interruzioni dei giorni scorsi dovuti al problema incendi e al maltempo, al doppio turno: quattro italiano sono riusciti a raggiungere il terzo round della manifestazione. Duplice impegno sul velluto per Flavio Cobolli, numero otto del seeding, che si è sbarazzato prima dell’australiano Hoole e poi dello statunitense Mayo; due affermazioni in due parziali anche per Matteo Gigante, Luca Nardi ha invece avuto bisogno di due vere e proprie maratone per imporsi su Arthur Fery e Lukas Neumayer. Prestazioni di livello straordinario per Biagio Gramaticopolo, protagonista dell’eliminazione del giapponese Mitsui al primo turno (in rimonta, dopo aver perso 6-0 il primo set) e dell’affermazione sul rumeno Ionel per 7-5 al terzo.

Prosegue, al femminile, il cammino di Lisa Pigato e Melania Delai. La milanese, classe 2003, ha sconfitto l’australiana Kempenaers-Pocz per 6-3 6-2 mentre la trentina si è imposta con lo score di 6-4 6-2 sulla qualificata Tawless.

PRIMO/SECONDO TURNO MASCHILE

R1 – Alexander Bernard (USA) b. Lorenzo Rottoli (ITA) 6-4 7-6(7)

R1 – Arthur Cazaux (4,FRA) b. Francesco Maestrelli (ITA) 6-3 7-5

R1 – Max Wiskandt (GER) b. Fausto Tabacco (ITA) 6-2 3-6 6-3

R1 – Biagio Gramaticopolo (ITA) b. Shunsuke Mitsui (2,JPN) 0-6 6-3 6-3

R1 – Matteo Gigante (Q,ITA) b. Stijn Pel (NED) 7-6(3) 6-2

R1 – Luca Nardi (ITA) b. Arthur Fery (13,GBR) 6-4 6-7(11) 7-6(5)

R1 – Flavio Cobolli (8,ITA) b. Casey Hoole (AUS) 6-3 6-0

R1 – Samuel Vincent Ruggeri (ITA) b. Derek Pham (AUS) 6-4 5-7 6-2

R2 – Timo Legout (16,FRA) b. Samuel Vincent Ruggeri (ITA) 2-6 6-1 6-3

R2 – Flavio Cobolli (8,ITA) b. Aidan Mayo (USA) 6-4 6-4

R2 – Matteo Gigante (Q,ITA) b. Viacheslav Bielinskyi (UKR) 6-3 6-4

R2 – Luca Nardi (ITA) b. Lukas Neumayer (AUT) 7-5 2-6 6-0

R2 – Biagio Gramaticopolo (ITA) b. Nicholas David Ionel (ROU) 6-1 3-6 7-5

TERZO TURNO MASCHILE

R3 – Flavio Cobolli (8,ITA) vs Terence Atmane (12,FRA)

R3 – Biagio Gramaticopolo (ITA) vs Philip Sekulic (WC,AUS)

R3 – Luca Nardi (ITA) vs Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI)

R3 – Matteo Gigante (Q,ITA) vs Dominik Stephan Stricker (6,SUI)

SECONDO TURNO FEMMINILE

R2 – Lisa Pigato (Q,ITA) b. Charlotte Kempenaers-Pocz (WC,AUS) 6-3 6-2

R2 – Melania Delai (ITA) b. Taylah Lawless (Q,AUS) 6-4 6-2

TERZO TURNO FEMMINILE

R3 – Lisa Pigato (Q,ITA) vs Polina Kudermetova (7,RUS)

R3 – Melania Delai (ITA) vs Aubane Droguet (15,FRA)