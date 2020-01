Australian Open: Qualificazioni. Gran rimonta di Lorenzo Musetti. Martina Trevisan centra la qualificazione al tabellone principale. Ok Giustino. Fuori la Gatto Monticone

Lorenzo Musetti firma l’impresa della giornata nel secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open.

L’azzurro ha sconfitto a sorpresa il rumeno Marius Copil con il risultato di 67 (6) 64 75.

Da segnalare che Musetti nel terzo e decisivo set si è trovato sotto per 2 a 5, prima di piazzare da quel momento un parziale di cinque game consecutivi e senza annullare palle match vinceva la partita per 7 a 5.

Bene anche Lorenzo Giustino che ha sconfitto in tre set il tedesco Maden.

In campo femminile Martina Trevisan centra la qualificazione al tabellone principale dopo aver domato al turno decisivo Eugenie Bouchard in due set.

Fuori al turno finale, invece, Giulia Gatto Monticone.

