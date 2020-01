Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile (comprese le qualificate). Non fortunate nel sorteggio Trevisan e Cocciaretto. La Giorgi sfida la Lottner

Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile. Due le azzurre al via.

Parte Alta

(1) A. Barty vs L. Tsurenko

P. Hercog vs R. Peterson

A. Sasnovich vs (Q) G. Minnen

B. Pera vs (29) E. Rybakina

(18) A. Riske vs Y. Wang

V. Golubic vs L. Zhu

J. Goerges vs V. Kuzmova

C. McHale vs (13) P. Martic

(10) M. Keys vs D. Kasatkina

M. Linette vs A. Rus

(Q) N. Hibino vs S. Peng

M. Gasparyan vs (22) M. Sakkari

(25) E. Alexandrova vs J. Teichmann

K. Kanepi vs (Q) B. Krejcikova

P. Badosa vs (Q) J. Larsson

K. Siniakova vs (7) P. Kvitova

(3) N. Osaka vs M. Bouzkova

S. Zheng vs (Q) A. Kalinskaya

V. Williams vs C. Gauff

S. Cirstea vs (32) B. Strycova

(24) S. Stephens vs S. Zhang

S. Stosur vs (Q) C. McNally

(Q) A. Li vs (WC) L. Cabrera

(Q) M. Trevisan vs (14) S. Kenin

(12) J. Konta vs O. Jabeur

M. Brengle vs C. Garcia

K. Ahn vs C. Wozniacki

(Q) K. Juvan vs (23) D. Yastremska

(27) Q. Wang vs (WC) P. Parmentier

F. Ferro vs A. Van Uytvanck

T. Zidansek vs (WC) N. Han

A. Potapova vs (8) S. Williams

Parte Bassa

(6) B. Bencic vs A. Schmiedlova

(Q) L. Samsonova vs J. Ostapenko

S. Sorribes Tormo vs V. Kudermetova

(WC) A. Sharma vs (28) A. Kontaveit

(19) D. Vekic vs (WC) M. Sharapova

A. Cornet vs (Q) M. Niculescu

I. Swiatek vs T. Babos

C. Suárez Navarro vs (11) A. Sabalenka

(16) E. Mertens vs D. Kovinic

K. Pliskova vs H. Watson

C. Bellis vs T. Maria

K. Flipkens vs (20) K. Muchova

(26) D. Collins vs V. Diatchenko

Y. Putintseva vs S. Hsieh

(Q) H. Dart vs M. Doi

J. Brady vs (4) S. Halep

(5) E. Svitolina vs K. Boulter

L. Davis vs (Q) L. Fernandez

G. Muguruza vs (Q) S. Rogers

A. Tomljanovic vs (31) A. Sevastova

(21) A. Anisimova vs Z. Diyas

J. Paolini vs A. Blinkova

K. Bondarenko vs (WC) A. Rodionova

I. Begu vs (9) K. Bertens

(15) M. Vondrousova vs S. Kuznetsova

(Q) A. Lottner vs C. Giorgi

K. Kozlova vs (WC) P. Hon

(Q) E. Cocciaretto vs (17) A. Kerber

(30) A. Pavlyuchenkova vs N. Stojanovic

T. Townsend vs J. Pegula

L. Siegemund vs (WC) C. Vandeweghe

K. Mladenovic vs (2) K. Pliskova