Australian Open – Qualificazioni: Il programma di Giovedì 16 Gennaio. Tantissimi azzurri in campo

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(2) N. Hibino vs E. Liang

M. Vilella Martinez vs N. Mahut

(5) A. Kalinskaya vs S. Errani

(12) P. Lorenzi vs L. Rosol

(15) F. Coria vs E. Gulbis

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Z. Kolar vs J. Wolf

(10) C. McNally vs A. Muhammad

S. Darcis vs E. Benchetrit

Y. Wickmayer vs (31) A. Li

E. Bouchard vs (21) M. Inglis

(12) L. Samsonova vs H. Baptiste

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Bourgue vs O. Otte

P. Polansky vs A. Muller

(13) G. Minnen vs K. McPhee

G. Ce vs S. Vickery

O. Govortsova vs (30) C. Dolehide

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Y. Naito vs (25) A. Friedsam

T. Wu vs M. Copil

V. Troicki vs (22) B. Klahn

(4) E. Ruusuvuori vs F. Mena

(WC) L. Saville vs (26) J. Kovalik

(WC) A. Vukic vs M. Bachinger

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) O. Rogowska vs N. Parrizas Diaz

(WC) S. Sanders vs R. Anderson

F. Xun vs (WC) J. Fourlis

(1) A. Bogdan vs (WC) B. Woolcock

(13) G. Mager vs M. Purcell

C. Lestienne vs (WC) B. Mott

Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(5) A. Martin vs A. Vatutin

(6) E. Donskoy vs J. Menezes

R. Ortega-Olmedo vs F. Horansky

P. Martinez vs (29) J. Varillas

(8) A. Bolsova vs S. Rogers

(15) N. Gibbs vs H. Dart

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(9) G. Soeda vs M. Trungelliti

E. Gorgodze vs (18) K. Juvan

M. Frech vs M. Hibi

V. Lepchenko vs B. Eraydin

(10) N. Gombos vs R. Marcora

G. Gatto-Monticone vs M. Di Giuseppe

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

S. Napolitano vs (24) F. Bagnis

(WC) L. Musetti vs (A) (20) A.Weintraub

(8) T. Daniel vs N. Milojevic

J. Ponchet vs (29) M. Minella

(7) D. Kudla vs I. Ivashka

M. Janvier vs M. Viola

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

E. Ruse vs (22) U. Arconada

M. Chwalinska vs I. Shinikova

(2) H. Laaksonen vs (WC) R. Hijikata

D. Popko vs (25) Z. Zhang

Y. Hanfmann vs (17) P. Gunneswaran

A. Tabilo vs S. Stakhovsky

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

S. Murray Sharan vs Y. Yuan

E. Gomez vs E. Ymer

A. Bondar vs (19) B. Krejcikova

J. Larsson vs U. Radwanska

(9) Y. Bonaventure vs M. Trevisan

D. Galan vs (19) J. Jung

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

L. Giustino vs Y. Bai

D. Lopatetska vs C. Perrin

(7) P. Tig vs L. Fernandez

O. Danilovic vs J. Jovic

J. Domingues vs Z. Li

V. Tomova vs (20) M. Niculescu

Court 19 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

I. De Vroome vs L. Arruabarrena

(6) N. Vikhlyantseva vs M. Kostyuk

I. Bara vs L. Paar

E. Couacaud vs D. Petrovic

F. Ferreira Silva vs P. Krstin

M. Osorio Serrano vs (24) X. Wang

Court 22 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Marterer vs (18) Y. Maden

M. Safwat vs (21) S. Nagal

(3) V. Gracheva vs C. Paquet

(4) K. Zavatska vs S. Ma

(11) S. Voegele vs D. Satralova

(16) P. Gojowczyk vs B. Kavcic

TBA – Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00)

(14) F. Di Lorenzo vs E. Cocciaretto (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))

V. Savinykh vs (23) T. Martincova (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))

(16) V. Flink vs D. Aiava (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))

C. Muramatsu vs A. Lottner (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))