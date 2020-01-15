Italiani nel World Tour: I risultati del 15 Gennaio

Fabrizio Ornago nella foto
W15 Cairo – 1st Round
[7] Daniele Capecchi vs Nishith Naveen Non prima delle 11:00
ITF Cairo
D. Capecchi [7]•
15
6
2
N. Naveen
15
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Naveen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Naveen
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
D. Capecchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Muthu Aadhitiya Senthilkumar vs Gian Marco Ortenzi ore 10:00
ITF Cairo
M. Senthilkumar
3
1
G. Ortenzi
6
6
Vincitore: G. Ortenzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Ortenzi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
G. Ortenzi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
M. Senthilkumar
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Senthilkumar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
G. Ortenzi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
M. Senthilkumar
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-4 → 2-5
G. Ortenzi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
M. Senthilkumar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
1-3 → 1-4
M. Senthilkumar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
G. Ortenzi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Senthilkumar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Gianmarco Ferrari vs Juan Pablo Paz ore 10:00
ITF Cairo
G. Ferrari
1
1
J. Paz
6
6
Vincitore: J. Paz
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Ferrari
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
G. Ferrari
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
G. Ferrari
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
G. Ferrari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
G. Ferrari
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
J. Paz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
[4] Fabrizio Ornago vs Viacheslav Yulik ore 10:00
ITF Cairo
F. Ornago [4]
6
6
V. Yulik
0
2
Vincitore: F. Ornago
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ornago
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
V. Yulik
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
F. Ornago
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Yulik
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
5-0 → 6-0
F. Ornago
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-0 → 5-0
V. Yulik
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-0 → 4-0
V. Yulik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M15 Monastir – 1st Round
Matteo Arnaldi vs Adrian Barbu 2 incontro dalle 9:00
ITF Monastir
M. Arnaldi
6
6
A. Barbu
3
4
Vincitore: M. Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Barbu
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Arnaldi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
A. Barbu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Barbu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Barbu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Barbu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Barbu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
A. Barbu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M15 Manacor – 1st Round
Alessandro Coppini vs [2] Laurent Lokoli Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Antalya – 1st Round
Alberto Cammarata vs Mert Naci Turker 1 incontro dalle False
ITF Antalya
A. Cammarata
30
3
M. Turker•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Turker
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 2-2
A. Cammarata
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Cammarata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Marlon Vankan vs [6] Marco Bortolotti 1 incontro dalle False
Il match deve ancora iniziare
[1] Javier Barranco cosano vs Alessandro Petrone 1 incontro dalle False
ITF Antalya
J. Barranco Cosano [1]•
40
3
A. Petrone
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
J. Barranco Cosano
2-0 → 3-0
A. Petrone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
df
1-0 → 2-0
J. Barranco Cosano
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
[3] Filip Cristian Jianu vs Lorenzo Vatteroni 1 incontro dalle False
ITF Antalya
F. Jianu [3]
6
6
L. Vatteroni
1
3
Vincitore: F. Jianu
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Jianu
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
df
5-2 → 5-3
L. Vatteroni
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-1 → 5-2
L. Vatteroni
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
F. Jianu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Vatteroni
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Jianu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
F. Jianu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
F. Jianu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Vatteroni
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
Mert Alkaya vs [2] Riccardo Bonadio 1 incontro dalle False
Il match deve ancora iniziare
Dan Alexandru Tomescu vs Luigi Sorrentino 1 incontro dalle False
Il match deve ancora iniziare
M15 Cancun – 1st Round
[1] Alessandro Bega vs Benedikt Henning Non prima delle 17:00
Il match deve ancora iniziare
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