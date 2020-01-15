Italiani nel World Tour Tennis Copertina, Future

Italiani nel World Tour: I risultati del 15 Gennaio

15/01/2020 08:52 Nessun commento
Fabrizio Ornago nella foto
Fabrizio Ornago nella foto

EGY W15 Cairo – 1st Round
[7] Daniele Capecchi ITA vs Nishith Naveen IND Non prima delle 11:00

ITF Cairo
D. Capecchi [7]
15
6
2
N. Naveen
15
0
0
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Muthu Aadhitiya Senthilkumar IND vs Gian Marco Ortenzi ITA ore 10:00

ITF Cairo
M. Senthilkumar
3
1
G. Ortenzi
6
6
Vincitore: G. Ortenzi
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Gianmarco Ferrari ITA vs Juan Pablo Paz ARG ore 10:00

ITF Cairo
G. Ferrari
1
1
J. Paz
6
6
Vincitore: J. Paz
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[4] Fabrizio Ornago ITA vs Viacheslav Yulik RUS ore 10:00

ITF Cairo
F. Ornago [4]
6
6
V. Yulik
0
2
Vincitore: F. Ornago
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TUN M15 Monastir – 1st Round
Matteo Arnaldi ITA vs Adrian Barbu ROU 2 incontro dalle 9:00

ITF Monastir
M. Arnaldi
6
6
A. Barbu
3
4
Vincitore: M. Arnaldi
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ESP M15 Manacor – 1st Round
Alessandro Coppini ITA vs [2] Laurent Lokoli FRA Non prima delle 15:00

Il match deve ancora iniziare


TUR M15 Antalya – 1st Round
Alberto Cammarata ITA vs Mert Naci Turker TUR 1 incontro dalle False

ITF Antalya
A. Cammarata
30
3
M. Turker
15
2
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Marlon Vankan GER vs [6] Marco Bortolotti ITA 1 incontro dalle False

Il match deve ancora iniziare

[1] Javier Barranco cosano ESP vs Alessandro Petrone ITA 1 incontro dalle False

ITF Antalya
J. Barranco Cosano [1]
40
3
A. Petrone
40
1
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[3] Filip Cristian Jianu ROU vs Lorenzo Vatteroni ITA 1 incontro dalle False

ITF Antalya
F. Jianu [3]
6
6
L. Vatteroni
1
3
Vincitore: F. Jianu
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Mert Alkaya TUR vs [2] Riccardo Bonadio ITA 1 incontro dalle False

Il match deve ancora iniziare

Dan Alexandru Tomescu ROU vs Luigi Sorrentino ITA 1 incontro dalle False

Il match deve ancora iniziare


MEX M15 Cancun – 1st Round
[1] Alessandro Bega ITA vs Benedikt Henning GER Non prima delle 17:00

Il match deve ancora iniziare

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