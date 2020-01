Challenger Bangkok: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Arnaboldi e Moroni si sfideranno ai quarti di finale (Video)

Il programma dei quarti di finale

Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)

1. [6] Roman Safiullin vs [15] Borna Gojo

2. [8] Evgeny Karlovskiy vs [2] Attila Balazs

3. Andrea Arnaboldi vs [9] Gian Marco Moroni (non prima ore: 07:00)

4. Sanchai Ratiwatana / Christopher Rungkat vs [2] Romain Arneodo / Andre Begemann

Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Gonzalo Escobar / Miguel Angel Reyes-Varela vs Treat Huey / Nathaniel Lammons

2. Evan King / Hunter Reese vs [WC] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov

3. Aslan Karatsev OR Mirza Basic vs Di Wu (non prima ore: 07:00)

4. N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan vs JC Aragone / Luis David Martinez OR [3] Tomislav Brkic / Ante Pavic

Challenger Bangkok 1 CH | Cemento | $54.160 – Ottavi di Finale

CH Bangkok 1 Palaphoom Kovapitukted / Kasidit Samrej Palaphoom Kovapitukted / Kasidit Samrej 4 4 Romain Arneodo / Andre Begemann [2] Romain Arneodo / Andre Begemann [2] 6 6 Vincitori: ARNEODO / BEGEMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Arneodo / Begemann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 P. Kovapitukted / Samrej 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Arneodo / Begemann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Kovapitukted / Samrej 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Arneodo / Begemann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Kovapitukted / Samrej 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Arneodo / Begemann 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Kovapitukted / Samrej 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Begemann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kovapitukted / Samrej 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Arneodo / Begemann 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 P. Kovapitukted / Samrej 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 R. Arneodo / Begemann 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Kovapitukted / Samrej 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Begemann 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Kovapitukted / Samrej 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Begemann 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Kovapitukted / Samrej 15-0 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Begemann 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Kovapitukted / Samrej 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Palaphoom Kovapitukted/ Kasidit Samrejvs [2] Romain Arneodo/ Andre Begemann

2. [15] Borna Gojo vs [4] Denis Istomin (non prima ore: 05:30)



CH Bangkok 1 Borna Gojo [15] Borna Gojo [15] 6 6 Denis Istomin [4] Denis Istomin [4] 3 0 Vincitore: B. GOJO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 B. Gojo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-0 → 4-0 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 5-2 → 5-3 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 D. Istomin 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 0-1 → 1-1 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

3. [14] JC Aragone vs [2] Attila Balazs (non prima ore: 07:00)



CH Bangkok 1 JC Aragone [14] JC Aragone [14] 3 6 4 Attila Balazs [2] Attila Balazs [2] 6 3 6 Vincitore: A. BALAZS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Aragone 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Balazs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Aragone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Balazs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Aragone 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 J. Aragone 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 A. Balazs 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-0 → 4-1 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Aragone 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Balazs 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Aragone 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Aragone 15-0 15-15 15-30 3-3 → 3-4 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Aslan Karatsev vs Mirza Basic



CH Bangkok 1 Aslan Karatsev Aslan Karatsev 6 3 6 Mirza Basic Mirza Basic 4 6 4 Vincitore: A. KARATSEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 M. Basic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 M. Basic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Karatsev 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Karatsev 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Karatsev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Karatsev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. JC Aragone / Luis David Martinez vs [3] Tomislav Brkic / Ante Pavic



CH Bangkok 1 JC Aragone / Luis David Martinez JC Aragone / Luis David Martinez 0 6 0 Tomislav Brkic / Ante Pavic [3] • Tomislav Brkic / Ante Pavic [3] 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Brkic / Pavic 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Aragone / David Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 T. Brkic / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 J. Aragone / David Martinez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Aragone / David Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Aragone / David Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 2-1 J. Aragone / David Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 T. Brkic / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)

1. [6] Roman Safiullin vs Ze Zhang



CH Bangkok 1 Roman Safiullin [6] Roman Safiullin [6] 6 6 Ze Zhang Ze Zhang 2 1 Vincitore: R. SAFIULLIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 R. Safiullin 15-0 15-15 df 40-15 ace 4-1 → 5-1 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-1 → 4-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Z. Zhang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-0 → 4-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Z. Zhang 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Vladyslav Orlov vs Di Wu (non prima ore: 05:30)



CH Bangkok 1 Vladyslav Orlov Vladyslav Orlov 6 4 3 Di Wu Di Wu 2 6 6 Vincitore: D. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Wu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 V. Orlov 0-15 0-30 3-4 → 3-5 D. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 D. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Orlov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 D. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Wu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Orlov 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 4-6 D. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Orlov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-3 → 4-4 D. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 V. Orlov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Orlov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 D. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 V. Orlov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 D. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Orlov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Wu 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 V. Orlov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 D. Wu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 V. Orlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 3-1 D. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 V. Orlov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [4] Purav Raja / Adil Shamasdin vs Evan King / Hunter Reese



CH Bangkok 1 Purav Raja / Adil Shamasdin [4] Purav Raja / Adil Shamasdin [4] 6 6 6 Evan King / Hunter Reese Evan King / Hunter Reese 7 3 10 Vincitori: KING / REESE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 P. Raja / Shamasdin 0-1 E. King / Reese 1-0 ace 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 df 4-3 5-3 6-3 7-3 df 8-3 8-4 9-4 9-5 9-6 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Raja / Shamasdin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 E. King / Reese 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 P. Raja / Shamasdin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. King / Reese 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. King / Reese 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 E. King / Reese 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Raja / Shamasdin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. King / Reese 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-5 → 5-6 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. King / Reese 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Raja / Shamasdin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 E. King / Reese 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 E. King / Reese 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Raja / Shamasdin 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. King / Reese 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. King / Reese 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00)

1. [8] Evgeny Karlovskiy vs [10] Renzo Olivo



CH Bangkok 1 Evgeny Karlovskiy [8] Evgeny Karlovskiy [8] 6 7 Renzo Olivo [10] Renzo Olivo [10] 0 6 Vincitore: E. KARLOVSKIY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 E. Karlovskiy 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 R. Olivo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 5-3 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Olivo 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-1 → 4-1 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 E. Karlovskiy 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-0 → 6-0 R. Olivo 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 3-0 → 4-0 R. Olivo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

2. Andrea Arnaboldi vs [13] Santiago Giraldo (non prima ore: 05:30)



CH Bangkok 1 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 4 7 6 Santiago Giraldo [13] Santiago Giraldo [13] 6 6 4 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 S. Giraldo 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Giraldo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Giraldo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Arnaboldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 ace ace 6-6 → 7-6 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Giraldo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Giraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Giraldo 15-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Giraldo 15-0 30-0 30-15 30-30 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Giraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [9] Gian Marco Moroni vs Chun-hsin Tseng (non prima ore: 07:00)