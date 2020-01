Fabio Fognini: “Ora non mi interessa più la classifica, sono verso la fine della mia carriera e voglio godermi questa fase”

Fabio Fognini, n.1 del seeding ad Auckland, ha parlato con la stampa locale: “Al di fuori del mondo del tennis sono una persona molto rilassata e felice, sarà che sono sposato ed ho il bambino adesso.

Quando ero giovane sognavo una vita del genere e finalmente adesso avrò questa vita. Il matrimonio con Flavia mi tiene più rilassato e non ho grandi tensioni. All’inizio siamo sempre in tensione, soprattutto nel tennis, da quando studiamo l’avversario fino a quando vediamo la classifica e i punti da guadagnare o mantenere.

Ora non mi interessa, sono verso la fine della mia carriera e voglio godermi questa fase”.

“Sono come tutte le persone quando vanno al lavoro e le cose non vanno bene reagiscono in un modo. Do sempre il massimo quando gioco, ma quando ci sono problemi, se gioco male o non mi sento bene, tornerò sempre a essere così e proverò a fare meglio”.