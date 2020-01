ATP Adelaide: Il Main Draw. Non c’è Djokovic. De Minaur n.1 del seeding

ATP Adelaide 250 | Cemento | $532.695

(1) de Minaur, Alex vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Thompson, Jordan

Bedene, Aljaz vs Qualifier

Cuevas, Pablo vs (8) Opelka, Reilly

(4) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Simon, Gilles vs Chardy, Jeremy

(WC) Popyrin, Alexei vs Djere, Laslo

Qualifier vs (6) Garin, Cristian

(5) Fritz, Taylor vs Bublik, Alexander

Londero, Juan Ignacio vs Evans, Daniel

Querrey, Sam vs Qualifier

Bye vs (3) Rublev, Andrey

(7) Struff, Jan-Lennard vs Verdasco, Fernando

Herbert, Pierre-Hugues vs (WC) Bolt, Alex

Qualifier vs (WC) Duckworth, James

Bye vs (2) Auger-Aliassime, Felix