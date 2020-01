ATP Cup: Il programma delle Semifinali. Si inizia con Djokovic e si finisce con Nadal

Semifinali – Sede Sydney

Serbia vs Russia

Australia vs Spagna

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dusan Lajovic vs Karen Khachanov

2. Novak Djokovic vs Daniil Medvedev

3. Novak Djokovic / Viktor Troicki vs Karen Khachanov / Daniil Medvedev

4. Nick Kyrgios vs Roberto Bautista Agut (non prima ore: 09:00)

5. Alex de Minaur vs Rafael Nadal

6. Chris Guccione / John Peers vs Pablo Carreno Busta / Rafael Nadal