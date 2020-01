Casper Ruud dopo la vittoria su Fabio Fognini: ” Il mio obiettivo è quello di entrare in top 50 e non lasciarla fino alla fine dell’anno.”

Casper Ruud ha battuto due top 20 come John Isner e Fabio Fognini all’ATP Cup.

Dichiara il norvegese: “Sono molto felice per quello che sto facendo. Sono felice ed entusiasta per aver battuto un altro top 20 in questo torneo e soprattutto per il modo in cui l’ho fatto. Ho giocato un’ottima partita. Il punteggio è molto positivo, anche rispetto alla vittoria su Isner.”

“È un ottimo inizio di stagione, non vede l’ora di giocare di più. Spero di poter battere questi grandi giocatori per tutto il resto del 2020. Il mio obiettivo è quello di entrare in top 50 e non lasciarla fino alla fine dell’anno.”

“Ci sono molti buoni giocatori in questo momento ed è difficile porsi degli obiettivi troppo alti. Bisogna sempre essere un po’ realisti nelle cose”.