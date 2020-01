Incendi in Australia: Maria Sharapova dona 25 mila euro

La tennista russa Maria Sharapova ha deciso di aiutare il popolo australiano, esposto in questo periodo a causa dei numerosi incendi che si sono diffusi nel paese.

L’ex numero uno al mondo ha donato 25.000 euro per aiutare il paese e ha invitato Novak Djokovic, il numero due al mondo, a unirsi all’iniziativa in un bellissimo gesto che merita di essere messo in evidenza.

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation?🙏🏻 #letsallcometogether

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 5, 2020