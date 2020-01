ATP Cup: I risultati completi del Day 3. La Russia avanza a gonfie e vele

Dopo la bruciante sconfitta subita all’esordio, Stefanos Tsitsipas (ATP 6) ha ottenuto la prima vittoria nell’ATP Cup regolando 6-1 6-4 Alexander Zverev (7). Il 21enne, che ha regalato alla Grecia il punto del pareggio dopo il successo di Jan-Lennard Struff (35) su Michail Pervolarakis (487), ha sfruttato soprattutto la giornata negativa del tedesco, mai veramente in partita.

Già vincitore a sorpresa contro John Isner (19), il 21enne norvegese Casper Ruud (54) si è ripetuto anche contro l’italiano Fabio Fognini (12), superato nettamente con un doppio 6-2. Il ligure si è comunque rifatto vincendo la decisiva sfida di doppio al fianco di Simone Bolelli (334). David Goffin (11) si è invece sorprendentemente inchinato al britannico Daniel Evans (42) per 4-6 4-6 nella sfida che ha visto la Gran Bretagna prevalere sul Belgio per 2-1 grazie ai doppisti Jamie Murray e Joe Salisbury.

Non ha invece avuto bisogno del doppio la Russia, che ha battuto gli Stati Uniti grazie al successo in rimonta di Karen Khachanov (17) per 3-6 7-5 6-1 su Taylor Fritz (32) e quello più agevole di Daniil Medvedev (5) su John Isner (19) per 6-3 6-1. I punti di Alex De Minaur (18) e John Millman (48) hanno invece permesso all’Australia di portarsi sul 2-0 nei confronti del Canada prima del doppio.

Questo il programma della terza giornata dell’ATP Cup

Sede – Sydney

Bulgaria vs Moldavia 2-1

Belgio vs Gran Bretagna 1-2

Sede – Perth

Italia vs Norvegia 2-1

Russia vs Usa 2-1

Sede – Brisbane

Canada vs Australia 0-3

Germania vs Grecia 2-1

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Dimitar Kuzmanov vs Alexander Cozbinov



2. Grigor Dimitrov vs Radu Albot



3. Grigor Dimitrov / Alexandar Lazarov vs Radu Albot / Alexander Cozbinov



4. Steve Darcis vs Cameron Norrie (non prima ore: 09:00)



5. David Goffin vs Daniel Evans (non prima ore: 10:30)



6. Sander Gille / Joran Vliegen vs Jamie Murray / Joe Salisbury



RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 01:00 pm)

1. Stefano Travaglia vs Viktor Durasovic



2. Fabio Fognini vs Casper Ruud



3. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Viktor Durasovic / Casper Ruud



4. Karen Khachanov vs Taylor Fritz (non prima ore: 09:00)



5. Daniil Medvedev vs John Isner (non prima ore: 10:30)



6. Karen Khachanov / Daniil Medvedev vs Austin Krajicek / Rajeev Ram



Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Felix Auger-Aliassime vs Nick Kyrgios



2. Denis Shapovalov vs Alex de Minaur



3. Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs Chris Guccione / John Peers



4. Jan-Lennard Struff vs Michail Pervolarakis (non prima ore: 09:00)



5. Alexander Zverev vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 10:30)



6. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Michail Pervolarakis / Stefanos Tsitsipas