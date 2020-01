Situazione difficile a Canberra: a rischio lo svolgimento del torneo Challenger?

Situazione sempre più complicata in Australia visti gli incendi che stanno colpendo, con una certa insistenza, l’intero Paese. Tra le città maggiormente coinvolte vi è anche Canberra, sede di un torneo Challenger che avrà inizio il prossimo 6 gennaio e al quale parteciperanno Andreas Seppi, Jannik Sinner e Lorenzo Giustino: stando a quanto riportato da CanberraTimes, la qualità dell’aria in città sarebbe visibilmente peggiorata nelle ultime ore (a conferma vi sono i due video in calce a questo articolo) tanto da costringere le autorità a chiudere numerose attrazioni turistiche, gli edifici pubblici (comprese banche e poste) e l’Australia National University, che riaprirà i battenti solamente dalle 9 di martedì 7 gennaio. Nonostante le complicate condizioni meteorologiche, non ci sono stati particolari ritardi nei voli aerei: l’aeroporto di Canberra, pur coperto dal fumo, ha operato la quasi totalità dei viaggi in programma.

Analizzata la qualità dell’aria, a Canberra si è registrata una qualità addirittura peggiore rispetto a metropoli mondiali come Pechino e New Delhi. In attesa di ulteriori aggiornamenti e viste le previsioni non ottimali per i prossimi giorni, non è da escludere che il torneo Challenger possa subire qualche variazione: al momento non c’è certezza sul suo regolare svolgimento.

