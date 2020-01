ATP Cup: Il programma completo di Venerdì 03 Gennaio. In campo l’Italia

Questo il programma completo degli incontri della prima giornata dell’ATP Cup in programma dal prossimo 03 gennaio.

Belgio vs Moldavia (ore 3 di notte italiana) – Sydney

(11) Steve Darcis VS Alexander Cozbinov

(11) David Goffin VS Radu Albot

Doppio

Gran Bretagna vs Bulgaria (ore 10:30 italiane)- Sydney

Cameron Norrie VS Dimitar Kuzmanov

Daniel Evans VS Grigor Dimitrov

Doppio

Stati Uniti vs Norvegia (ore 03 italiane) – Perth

Taylor Fritz VS Viktor Durasovic

John Isner VS Casper Ruud

Doppio

Russia vs Italia (ore 10:30 italiane) – Perth

Karen Khachanov vS Stefano Travaglia

Daniil Medvedev VS Fabio Fognini

Doppio

Grecia vs Canada (03 di notte italiane) – Brisbane

Michail Pervolarakis VS Felix Auger-Aliassime

Stefanos Tsitsipas VS Denis Shapovalov

Doppio

Germania vs Australia (ore 10:30 italiane) – Brisbane

Jan-Lennard Struff VS Nick Kyrgios

Alexander Zverev VS Alex de Minaur

Doppio