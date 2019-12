Davis Cup Finals 2020, qualificazioni: Germania-Bielorussia sul cemento indoor, Colombia-Argentina sulla terra

Sono state rese note le sedi di alcuni incontri delle qualificazioni per le Davis Cup Finals 2020: i play-off si disputeranno nel weekend del 6-7 marzo 2020 e vedranno la partecipazione di ventiquattro squadre che si contenderanno i dodici posti ancora “vacanti” per l’edizione del prossimo novembre in quel di Madrid.

Non si conosce ancora il luogo in cui si disputerà l’incontro tra Italia e Corea del Sud. Colombia-Argentina e Slovacchia-Repubblica Ceca si giocheranno sulla terra battuta indoor, rispettivamente a Bogotà e Bratislava; la Germania e il Kazakistan ospiteranno Bielorussia e Olanda sul cemento indoor, la medesima superficie scelta da Austria, Giappone e Svezia per gli incontri con Uruguay, Ecuador e Cile.

QUALIFICAZIONI DAVIS CUP FINALS 2020 (6-7 MARZO):

Croazia (1) – India SEDE DA DEFINIRE

Ungheria – Belgio (2) SEDE DA DEFINIRE

Colombia – Argentina (3) Palacio de los Deportes (Bogotà) – Terra rossa indoor

Stati Uniti (4) – Uzbekistan SEDE DA DEFINIRE

Australia (5) – Brasile SEDE DA DEFINIRE

Italia (6) – Corea del Sud SEDE DA DEFINIRE

Germania (7) – Bielorussia Castello Düsseldorf (Dusseldorf) – Cemento indoor

Kazakistan (8) – Olanda National Tennis Center (Nur Sultan) – Cemento indoor

Slovacchia – Repubblica Ceca (9) AXA Arena NTC (Bratislava) – Terra rossa indoor

Austria (10) – Uruguay Steiermarkhalle Schwarzlsee (Graz I Premstätten) – Cemento indoor

Giappone (11) – Ecuador Bourbon Beans Dome (Miki) – Cemento indoor

Svezia (12) – Cile The Royal Tennis Hall (Stoccolma) – Cemento indoor