Maria Sharapova vince un match di esibizione ad Abu Dhabi: “Voglio davvero andare in Australia e vedere come vanno le cose, vedere quanto sarò competitiva”

Maria Sharapova, ex numero uno al mondo e vincitrice di cinque titoli del Grand Slam, sembra essere più motivata che mai a tornare ad un buon livello.

La russa, che ha vinto ieri un incontro di esibizione ad Abu Dhabi battendo Ana Tomljanović per 64 75 , ha parlato di uno dei grandi obiettivi della prossima stagione. “Una delle mie maggiori sfide sarà quella di avere un calendario pianificato e senza infortuni. Voglio davvero andare in Australia e vedere come vanno le cose, vedere quanto sarò competitiva”.

“È difficile da dire perché ho giocato così pochi tornei nel 2019. Gli infortuni sono state una delle cose più difficili dell’anno. Quando pensavo di iniziare, mi sono dovuto fermare. Anche se non ho giocato in questi mesi ho sempre lavorato duramente per tornare competitiva”.