ATP Cup: Il Portogallo spera di prendere parte all’evento

Il team portoghese non è riuscito a qualificarsi per la prima edizione delle Finals di Coppa Davis e inoltre non ha ottenuto un posto nella prima edizione dell’ATP CUP, una nuovo torneo organizzato dall’ ATP, la cui qualificazione è definita tenendo conto della classifica del numero uno nazionale di ciascun paese. Ma c’è ancora speranza per la formazione lusitana.

Ai principali giocatori portoghesi è stato comunicato che il Portogallo è la prima squadra alternates per la competizione, quindi qualsiasi ritiro potrebbe significare che João Sousa e gli altri componenti della formazione lusitana potranno giocare già dalla prima settimana del 2020 in una delle tre città australiane – Brisbane, Perth e Sydney – che organizzeranno l’evento.

Dagli attuali top 30, 24 giocatori saranno al via all’evento, tra cui Rafael Nadal e Novak Djokovic. Roger Federer, che ha deciso di non andare, è l’unico top 10 assente.