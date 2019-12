Video del Giorno: Un tennista vince 60 60 senza concedere nemmeno un punto. Questo non accade in una partita amatoriale ma in un torneo ITF

Oggi nelle quali del 15K di Doha dove si sono affrontati il thailandese Koaykul n. 1369 Atp e l’ucraino Artem Bahmet.

Ebbene quest’ultimo è riuscito nell’impresa di perdere 60 60 in 22 minuti di gioco senza riuscire a racimolare nell’arco della partita neanche un solo 15.

Il thailandese ha vinto il match conquistando 48 punti di fila!

Dal video si capisce che l’incontro era di un livello imbarazzante e l’avversario che non ha racimolato un punto è da considerarsi come un N.C. italiano.

Un Grazie a Mithra

Koaykul beats Bahmet 6-0 6-0 in Doha, golden match, 48/48 points, here’s the last few pic.twitter.com/DVcIZos47u

— Harry (@stokaljona) December 9, 2019