Kei Nishikori ancora in difficoltà per colpa del gomito

Kei Nishikori fermo dallo scorso Us Open ha comunicato le sue condizioni fisiche: “Il mio gomito al momento è ancora al 20/30%. Non riesco a piegarlo completamente.

Ho iniziato a colpire una palla di spugna. Spero di essere pronto per gli Australian Open”.

Step by step👍🙏 first time holding racket again. Working hard with @robbieohashi https://t.co/Wv9PNgfSoY pic.twitter.com/uHhF0lCwFZ — Kei Nishikori (@keinishikori) November 19, 2019