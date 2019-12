Italiani e Italiane nel World Tour: I risultati del 03 Dicembre

Per un problema tecnico gli incontri sono visibili al momento solo in questo formato. Ci scusiamo per il disagio amici.

Qualificazioni e 1° Turno

147521 I klimovicz – viertler



ITF Cairo Klimovicz Klimovicz 0 3 Viertler Viertler 6 6 Vincitore: M. Viertler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6

Zantedeschi – koller



ITF Monastir A. Zantedeschi A. Zantedeschi 6 3 6 A. Koller A. Koller 3 6 1 Vincitore: A. Zantedeschi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Zantedeschi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Koller 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Zantedeschi 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 A. Koller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Zantedeschi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 A. Koller 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Zantedeschi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Koller 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Zantedeschi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Koller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Zantedeschi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Koller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Zantedeschi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Koller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Zantedeschi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Koller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Zantedeschi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Koller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Zantedeschi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Koller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Zantedeschi 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Koller 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Zantedeschi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Koller 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zantedeschi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

arangio – cline

147532 I simion – lavino



ITF Cairo O. Simion / L. Stevens [1] O. Simion / L. Stevens [1] 0 1 I. Lavino / M. Marfutina I. Lavino / M. Marfutina 6 6 Vincitore: I. Lavino / M. Marfutina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 O. Simion / L. Stevens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-5 → 1-6 I. Lavino / M. Marfutina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 1-5 O. Simion / L. Stevens 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 I. Lavino / M. Marfutina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 O. Simion / L. Stevens 0-15 0-30 0-40 df df 1-1 → 1-2 I. Lavino / M. Marfutina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 O. Simion / L. Stevens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 I. Lavino / M. Marfutina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 O. Simion / L. Stevens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-4 → 0-5 I. Lavino / M. Marfutina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 O. Simion / L. Stevens 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 I. Lavino / M. Marfutina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 O. Simion / L. Stevens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

147531 I Monastir 03/12/19 09:45 E. Crepaldi – K. Wehnelt



ITF Monastir E. Crepaldi E. Crepaldi 5 6 6 K. Wehnelt [7] K. Wehnelt [7] 7 2 2 Vincitore: E. Crepaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Crepaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Wehnelt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-2 → 5-2 E. Crepaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Wehnelt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 3-2 E. Crepaldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Wehnelt 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 E. Crepaldi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Wehnelt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Crepaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Wehnelt 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 E. Crepaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 K. Wehnelt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Crepaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Wehnelt 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 2-1 E. Crepaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Wehnelt 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Crepaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-6 → 5-7 K. Wehnelt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 E. Crepaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 K. Wehnelt 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 E. Crepaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Wehnelt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 E. Crepaldi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Wehnelt 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 E. Crepaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Wehnelt 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Crepaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Wehnelt 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

147530 I vilardo – hemery



ITF Monastir F. Vilardo F. Vilardo 2 4 C. Hemery [3] C. Hemery [3] 6 6 Vincitore: C. Hemery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 F. Vilardo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Hemery 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 F. Vilardo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-3 → 2-4 F. Vilardo 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 F. Vilardo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 F. Vilardo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Hemery 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Vilardo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Vilardo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Hemery 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 F. Vilardo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

147529 I ornago – fellin



ITF Cairo F. Ornago / S. Roncalli F. Ornago / S. Roncalli 15 0 M. Fellin / E. Lavagno • M. Fellin / E. Lavagno 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Fellin / E. Lavagno 15-0 15-15 0-2 F. Ornago / S. Roncalli 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Fellin / E. Lavagno 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

147528 I del federico – pawlak



ITF Cairo A. Del Federico / A. Exposito A. Del Federico / A. Exposito 6 6 P. Pawlak / H. Traskin P. Pawlak / H. Traskin 2 4 Vincitore: A. Del Federico / A. Exposito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Del Federico / A. Exposito 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Pawlak / H. Traskin 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Del Federico / A. Exposito 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 P. Pawlak / H. Traskin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Del Federico / A. Exposito 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 P. Pawlak / H. Traskin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 A. Del Federico / A. Exposito 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df df 3-0 → 3-1 P. Pawlak / H. Traskin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 A. Del Federico / A. Exposito 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Pawlak / H. Traskin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Del Federico / A. Exposito 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-2 → 6-2 P. Pawlak / H. Traskin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 4-2 → 5-2 A. Del Federico / A. Exposito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Pawlak / H. Traskin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Del Federico / A. Exposito 0-15 df 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 P. Pawlak / H. Traskin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-0 → 2-1 A. Del Federico / A. Exposito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 P. Pawlak / H. Traskin 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

147527 I echeverria alam – bourbotte



ITF Monastir N. Echeverria Alam / A. Raggi [3] N. Echeverria Alam / A. Raggi [3] 0 Z. Bourbotte / M. Villet Z. Bourbotte / M. Villet 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

147526 I forti – onclin



ITF Monastir F. Forti [5] F. Forti [5] 6 1 3 G. Onclin G. Onclin 3 6 6 Vincitore: G. Onclin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Forti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Forti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Onclin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Forti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Forti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Onclin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Forti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 F. Forti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-5 → 1-5 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 F. Forti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-3 → 0-4 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Forti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Forti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Onclin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Forti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Forti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Forti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Forti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

147525 I Cairo 03/12/19 08:31 E. Lavagno – E. Sigurdsson



ITF Cairo E. Lavagno [3] E. Lavagno [3] 6 6 E. Sigurdsson E. Sigurdsson 3 0 Vincitore: E. Lavagno Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 E. Lavagno 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 6-0 E. Sigurdsson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 E. Lavagno 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 3-0 → 4-0 E. Sigurdsson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 E. Lavagno 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 E. Sigurdsson 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Lavagno 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Sigurdsson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Lavagno 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Sigurdsson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 E. Lavagno 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Sigurdsson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Lavagno 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Sigurdsson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Lavagno 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

147524 I Cairo 03/12/19 08:31 A. Marti Pujolras – C. De Nardi



ITF Cairo A. Marti Pujolras [2] A. Marti Pujolras [2] 6 6 C. De Nardi C. De Nardi 2 2 Vincitore: A. Marti Pujolras Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. De Nardi 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 A. Marti Pujolras 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-1 → 4-2 C. De Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Marti Pujolras 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 C. De Nardi 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. De Nardi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Marti Pujolras 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. De Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Marti Pujolras 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. De Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Marti Pujolras 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-0 → 3-1 C. De Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 A. Marti Pujolras 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 C. De Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

147523 I crescenzi – dema



ITF Monastir G. Crescenzi • G. Crescenzi 0 2 V. Dema [3] V. Dema [3] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Crescenzi 2-3 V. Dema 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 G. Crescenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Dema 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 G. Crescenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 V. Dema 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

147522 I koller – koklina



Il match deve ancora iniziare

147520 I cassani – gavrila



Il match deve ancora iniziare

147518 I marti pujolras – feitt



ITF Cairo A. Marti Pujolras / A. Weis A. Marti Pujolras / A. Weis 15 5 F. Feitt / F. Juarez [2] • F. Feitt / F. Juarez [2] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Feitt / F. Juarez 0-15 5-3 A. Marti Pujolras / A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Feitt / F. Juarez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 A. Marti Pujolras / A. Weis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Feitt / F. Juarez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Marti Pujolras / A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Feitt / F. Juarez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 2-0 → 2-1 A. Marti Pujolras / A. Weis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Feitt / F. Juarez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

147517 I de rossi – sengul



ITF Antalya M. De Rossi / L. Sorrentino M. De Rossi / L. Sorrentino 6 7 B. Sengul / O. Soyler B. Sengul / O. Soyler 1 5 Vincitore: M. De Rossi / L. Sorrentino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 B. Sengul / O. Soyler 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 5-5 → 6-5 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Sengul / O. Soyler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 B. Sengul / O. Soyler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Sengul / O. Soyler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. De Rossi / L. Sorrentino 0-15 df 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 B. Sengul / O. Soyler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Sengul / O. Soyler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 B. Sengul / O. Soyler 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df df 4-1 → 5-1 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Sengul / O. Soyler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Sengul / O. Soyler 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 1-0 → 2-0 M. De Rossi / L. Sorrentino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

147516 I cacciapuoti – shchaya-zubrov



Il match deve ancora iniziare

147515 I Cairo 03/12/19 10:00 F. Ornago – S. Battaglino



ITF Cairo F. Ornago [1] F. Ornago [1] 6 7 S. Battaglino S. Battaglino 4 5 Vincitore: F. Ornago Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Ornago 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Battaglino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 F. Ornago 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 S. Battaglino 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Ornago 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Battaglino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Ornago 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Battaglino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Ornago 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Battaglino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Ornago 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Battaglino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Battaglino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Battaglino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Ornago 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Battaglino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Ornago 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 S. Battaglino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Ornago 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Battaglino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

147514 I Heraklion 03/12/19 09:01 B. Gramaticopolo – Y. Jeong