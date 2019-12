La squadra maschile batte 4-2 Pistoia, la femminile pareggia contro Mestre 2-2 Domenic 8 dicembre le gare di ritorno In palio la promozione in serie A1

La compagine maschile del Ct Palermo ottiene un’importantissima vittoria per 4-2 nella gara d’andata della finale play off di serie A2 contro il Tc Pistoia che si è giocata domenica 1 dicembre al Ct Palermo. Tra sette giorni in Toscana nel return match, basterà un pari per festeggiare la promozione in serie A1.

In caso di 4-2 per Pistoia si giocherà un doppio di spareggio. Quest’oggi, successi in singolare per Claudio Fortuna, Omar Giacalone e lo spagnolo Carlos Gomez Herrera.

Da segnalare che Gomez e Giacalone hanno sconfitto avversari del calibro del tedesco Oscar Otte e del veneto Matteo Viola, rispettivamente numero 164 e 227 Atp.

Il quarto punto è giunto dal doppio composto da Gomez e Piraino.

Una vittoria festeggiata da tutta la squadra insieme al pubblico presente in gran numero al Ct Palermo.

Termina in pareggio la gara d’andata della finale play off di serie A2 femminile tra Ct Palermo e Tc Mestre svolta sabato 30 novembre a Palermo.

Domenica 8 dicembre a Bassano la gara di ritorno che metterà in palio la promozione in serie A1.

Da rimarcare un’altra grande prestazione della quindicenne Giorgia Pedone che vince il singolo e il doppio insieme a Federica Bilardo. Per il team guidato da Davide Freni le possibilità di ottenere il salto di categoria restano immutate.

risultati gara maschile

Giacalone b. Viola 64 36 63

Fortuna b. Brunetti 62 64

Gomez Herrera b. Otte 67 62 61

Vatteroni b. Piraino 76 61

Gomez Herrera – Piraino b. Rossi – Brunetti 61 67 10-3

Viola -Vavassori b. Margaroli – Giacalone 64 61

Risultati gara femminile

Pedone b. Trevisan 62 46 61

Mrdeza b. Bilardo 63 75

Mayr b. Abbagnato 76 61

Pedone – Bilardo b. Trevisan – Mrdeza 62 64