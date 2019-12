Jasmine Paolini: “La qualificazione al Roland Garros, il mio primo Slam disputato, ha rappresentato un passaggio fondamentale per l’acquisizione della consapevolezza nei miei mezzi”

Dalle pagine di Tutto Sport apprendiamo delle dichiarazioni fatte da Jasmine Paolini entrata tra le prime 100 giocatrici del mondo, oltre a diventare la nuova numero 1 d’Italia.

“Sono andata in Asia proprio per raggiungere l’obiettivo, ma non credevo di riuscire a raggiungere i quarti, una semifinale e una finale e quindi di riuscire a raccogliere i punti necessari.

La qualificazione al Roland Garros, il mio primo Slam disputato, ha rappresentato un passaggio fondamentale per l’acquisizione della consapevolezza nei miei mezzi e del fatto di potermela giocare anche con tenniste molto più quotate, e farlo con continuità che è ciò che determina la vera differenza.”

“La strada da compiere è ancora lunga e ne siamo consapevoli, però credo che le prime tracce si stiano vedendo.

Il mio ingresso nella top 100 e le belle prestazioni di Elisabetta nelle ultime settimane lo confermano. Il rapporto con la capitana di Fed Cup, Tathiana Garbin, è ottimo e speriamo che tutto ciò contribuisca a risollevare il movimento.”