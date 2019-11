Roger Federer tra le sfide in Cina e Sud Africa e poi parla della prossima stagione

Roger Federer nel prossimo mese di Dicembre giocherà una partita di esibizione in Cina sempre con Alexander Zverev, mentre non giocherà alcun torneo prima degli Australian Open.

Poi Roger raggiungerà Cape Town insieme a Rafael Nadal per un match di beneficienza il 7 febbraio.

Dichiara Roger: “Sono entusiasta all’idea di giocare a Cape Town davanti a 48.000 persone. Dall’altra parte della rete ci sarà Rafa, questo mi rende ancora più contento”.

“Giocherò nuovamente sul rosso come nel 2019. Non ho intenzione di disputare molti tornei sulla terra. Mi prenderò del tempo per riposarmi e allenarmi prima di Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open.

Spero di non avere infortuni, perché quando sei sano, riesci anche a giocare bene. Non vedo l’ora di tornare ai Giochi Olimpici, visto che a Rio ero stato assente a causa del mio ginocchio. È sempre stato speciale giocare per il mio Paese. Sarà lo stesso a Tokyo.”