L’ATP Cup ed il torneo WTA Premier di Brisbane. Il Campo Centrale sarà solo del maschile fino al mercoledì

L’ATP Cup è una novità del circuito maschile che prenderà il via il prossimo anno, con la città di Brisbane, in Australia, che ospiterà due gruppi nella prima fase della competizione tra venerdì ed il mercoledì successivo.

L’evento si svolgerà in contemporaneamente al Premier WTA di Brisbane, che conterà sulla presenza delle 14 delle 20 migliori tennisti del mondo, incluse le primi tre del mondo, compresa ovviamente Ash Barty, numero 1 al mondo.

Il programma dell’evento, tuttavia, sta generando alcune controversie poiché il torneo femminile – il più grande evento Open pre-australiano – sarà fuori dal campo centrale fino a giovedì, essendo occupato esclusivamente dall’ATP Cup. Giocatrici come Naomi Osaka , Elina Svitolina e Venus Williams dovrebbero iniziare la loro stagione sui campi secondari.

Novak Djokovic, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, Alex De Minaur, Denis Shapovalov e Lucas Pouille sono alcuni dei giocatori che inizieranno la stagione 2020 proprio a Brisbane.