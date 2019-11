Davis Cup: il nuovo ranking per nazioni, la Spagna vola al terzo posto

La vittoria della Spagna alle Davis Cup Finals 2019 ha avuto conseguenze positive, per la compagine iberica, anche nel nuovo ranking per nazioni pubblicato nella giornata di lunedì: il successo ottenuto all’atto finale sul Canada, infatti, ha portato Rafael Nadal e compagni sul terzo gradino del podio (miglioramento di quattro posizioni rispetto al precedente aggiornamento) alle spalle di Francia e Croazia. Entra in Top-10 il Canada (+5), mentre migliora di ben sette posizioni la classifica della Russia (da 21ᵃ a 14ᵃ); l’Italia, uscita ai gironi, perde un posto ed abbandona la Top-10, portandosi in undicesima piazza.

RANKING PER NAZIONI:

1. Francia

2. Croazia

3. Spagna (+4)

4. Belgio

5. Argentina (-2)

6. USA

7. Serbia (+1)

8. Gran Bretagna (-3)

9. Canada (+5)

10. Australia (-1)

11. Italia (-1)

12. Germania (-1)

13. Kazakistan (-1)

14. Russia (+7)