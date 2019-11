Matteo Berrettini parla del tennis italiano: ““Sinner è Impressionante, io a 18 anni non avevo ancora un punto ATP”

Matteo Berrettini in un’intervista a Sportweek, ha parlato del momento del tennis italiano.

“Sinner è Impressionante, io a 18 anni non avevo ancora un punto ATP. È strabiliante per come gioca e come investe su quello che sta facendo.

Questa è la sua qualità migliore. Ora lo dobbiamo lasciare tranquillo perché è giovane, ma la pressione che posso sentire io è diversa dalla sua”.

“La carriera di Fabio Fognini parla da sola, un campione straordinario. Penso che il tennis italiano gli debba essere grato. E poi è un bravissimo ragazzo. Diverso da come lo si dipinge. Fino a quando avrà forti motivazioni è la guida del movimento.

“Andreas Seppi è un esempio di dedizione, amore per il suo sport e voglia di sacrificarsi. Non è facile rimanere al vertice per tanti anni. Lui ci è riuscito perché è un ragazzo serio e capace di andare sempre oltre i propri limiti”.