Fabio Fognini: “”Finalmente è finita… Le nuove regole non sono delle migliori, questo possiamo dirlo”

“Finalmente è finita… Le nuove regole non sono delle migliori, questo possiamo dirlo… 4:18. E’ normale??”

Queste le parole di Fabio Fognini che al termine della partita di doppio ha scritto questa frase su Instangram.

Dopo il match vinto contro Opelka poi: “Ho giocato davvero bene, con l’attitudine giusta. Questo può essere un punto molto importante. Ora una doccetta rilassante e rinfrescante e poi subito a tifare Matteo. L’errore nel tie-break? Non so neanche io come ho fatto a sbagliare quella volée, ero praticamente con la pancia sulla rete…diciamo che è un errore da me. Però sono molto contento per come ho reagito all’inizio del terzo set”.