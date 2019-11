Davis Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Novak Djokovic e Rafael Nadal portano in alto Serbia e Spagna

Tutto secondo copione nel secondo singolare della sfida tra Spagna e Croazia di Coppa Davis. Gli iberici hanno ottenuto il secondo punto grazie a Nadal (ATP 1), che ha superato il giovane Gojo (280) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1h27′. Il 33enne maiorchino si è ripetuto poco dopo anche nel doppio, dove al fianco di Lopez ha battuto la coppia croata composta da Dodig e Pavic. La Spagna si è così assicurata un posto nei quarti di finale come prima del Gruppo B.

Nella sfida decisiva per la vetta del Gruppo D l’Australia ha avuto la meglio sul Belgio grazie alle vittorie di Kyrgios (30) su Darcis (158) per 6-2 7-6 (11/9) e di De Minaur (18) su Goffin per 6-0 7-6 (7/4), garantendosi così l’accesso ai quarti di finale dove sfiderà il Canada.

DAVIS CUP FINALS 2019 – MERCOLEDI’ 20/11:

CAMPO CENTRALE – Ore 11 Serbia -Giappone 3-0

Filip Krajinovic (SER) – Yuichi Sugita (JAP)



Novak Djokovic (SER) – Yoshihito Nishioka (JAP)



Janko Tipsarevic / Viktor Troicki (SER) – Ben McLachlan / Yasutaka Uchiyama (JAP)



CAMPO CENTRALE – Ore 18 Croazia -Spagna 0-3

Nikola Mektic (CRO) – Roberto Bautista-Agut (ESP)



Borna Gojo (CRO) – Rafael Nadal (ESP)



Ivan Dodig / Mate Pavic (CRO) – Marcel Granollers / Feliciano Lopez (ESP)



STADIUM 2 – Ore 11 Argentina – Germania 0-3

Philipp Kohlschreiber (ALL) – Guido Pella (ARG)



Jan-Lennard Struff (ALL) – Diego Schwartzman (ARG)



Kevin Krawietz / Andreas Mies (ALL) – Leonardo Mayer / Maximo Gonzalez (ARG)



STADIUM 2 – Ore 18 Stati Uniti -Italia 1-1

Reilly Opelka (USA) – Fabio Fognini (ITA)



Taylor Fritz (USA) – Matteo Berrettini (ITA)



Sam Querrey / Jack Sock (USA) – Simone Bolelli / Fabio Fognini (ITA)



STADIUM 3 – Ore 11 Gran Bretagna -Olanda 2-1

Andy Murray (GBR) – Tallon Girekspoor (NED)



Dan Evans (GBR) – Robin Haase (NED)



Jamie Murray / Neal Skupski (GBR) – Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer (NED)



STADIUM 3 – Ore 18 Australia – Belgio 2-1

Steve Darcis (BEL) – Nick Kyrgios (AUS)



David Goffin (BEL) – Alex De Minaur (AUS)



Sander Gille / Joran Vliegen (BEL) – John Peers / Jordan Thompson (AUS)