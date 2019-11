Davis Cup Finals: il Canada supera gli USA e approda ai quarti di finale

Il Canada è la prima squadra a strappare il pass per i quarti di finale delle Davis Cup Finals 2019, in corso di svolgimento sui campi in cemento indoor della Caja Magica di Madrid. La Nazionale capitanata da Frank Dancevic ha archiviato la pratica Stati Uniti già dopo i due singolari vinti da Vasek Pospisil e Denis Shapovalov ai danni rispettivamente di Reilly Opelka e Taylor Fritz, dando dunque continuità dopo il 2-1 rifilato all’Italia nella giornata inaugurale (a segno Shapovalov e Pospisil in singolo, Berrettini/Fognini per il punto della bandiera degli azzurri).

La seconda vittoria nella competizione da parte del Canada complica l’avventura in terra spagnola dell’Italia, che domani dovrà assolutamente avere la meglio degli Stati Uniti. La formazione di Corrado Barazzutti, inoltre, sarà costretta a vincere con ampio scarto in termini di set e games, ai quali si potrebbe ricorrere in caso di parità con altre seconde classificate dei restanti cinque gironi.

CANADA – STATI UNITI 2-1

Vasek Pospisil (CAN) b. Reilly Opelka (USA) 7-6(5) 7-6(7)

Denis Shapovalov (CAN) b. Taylor Fritz (USA) 7-6(6) 6-3

Sam Querrey/Jack Sock (USA) b. Vasek Pospisil/Denis Shapovalov (CAN) walkover