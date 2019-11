Davis Cup Finals: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo il punto conquistato in doppio

Fabio Fognini : “Peccato aver perso i due singolari, in entrambi i casi incontri tirati. Però questo è un punto prezioso, che ci fa stare a galla e, dopo aver visto come andrà fra Canada e Stati Uniti, ci consente di giocarci tutto l’ultimo giorno”.

Matteo Berrettini : “E’ sempre difficile digerire una sconfitta, specie quando difendi i colori del tuo Paese in Davis. Però non posso davvero rimproverarmi nulla, ho giocato un buon match, in cui ho avuto le mie chance, lottando sino all’ultima palla. E sono tornato in campo a testa alta anche in doppio, riuscendo a cogliere questa vittoria parziale che ci lascia ancora qualche speranza nel girone”.

Corrado Barazzutti : “E’ importante aver vinto il doppio perché ci fa rimanere in gara per la qualificazione. Peccato per come sono finiti i due singolari, equilibrati e duri, ma andati ai nostri avversari. Matteo ha lottato per tre ore cedendo veramente di un nonnulla. Questo risultato sicuramente ci va un po’ stretto, ma giochiamo su un campo duro, contro avversari che servono bene, per cui la partita si gioca solo su un paio di punti. Così va il tennis e bisogna accettarlo. Sotto 2-0 non era facile giocare bene il doppio, i ragazzi ci sono riusciti e quindi ora ricaricheremo le batterie per poi dare il massimo mercoledì contro gli Stati Uniti”.