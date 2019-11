Da Ortisei: Sinner perde in doppio, Musetti elimina Mager (con il programma di domani)

Parte con una sconfitta in doppio l’avventura di Jannik Sinner al torneo di casa a Ortisei. Pubblico delle grandi occasioni per il primo match del 18-enne dopo il trionfo di Milano ai Next Gen ATP Finals. Sinner ha perso a fianco del 15-enne Lorenzo Ferri, il quale si allena con lui alla Piatti Academy di Bordighera, contro gli olandesi Sander Arends/David Pel con il punteggio di 4:6, 4:6 in 63 minuti di gioco. I due giovani azzurri non hanno certamente sfigurato contro la coppia esperta.

Mercoledì alle ore 20 è in programma l’esordio di Sinner in singolare. Affronterà al secondo turno Lucas Miedler, giocatore austriaco che occupa la posizione numero 275 nel ranking mondiale di questa settimana. Sinner è uno dei tre top cento presenti a Ortisei e ha vinto i due precedenti con Miedler quest’anno a Bergamo (torneo challenger che ha vinto a febbraio) e a Orleans in ottobre.

Intanto si sono disputati otto incontri del secondo turno nella giornata di martedì. Dopo Federico Gaio anche Salvatore Caruso, la terza testa di serie, ha conquistato un posto negli ottavi. Il siciliano ha vinto in tre set contro Daniel Masur bissando il successo al challenger di Amburgo. 4:6, 6:3, 4:3 il risultato il favore del 26-enne di Avola, che ha dovuto fare due break nel terzo set nel terzo e nel settimo game per avere ragione del tedesco. Giovedìse la vedrà con il francese Elliot Benchetrit che ha lasciato solo tre game a Julian Ocleppo. Il derby azzurro del secondo turno va a Luca Vanni, che supera Filippo Baldi in tre set lottati grazie a 32 ace in tre set per 6:4, 6:7 (3), 6:3 e aspetta il vincitore dell’altro derby azzurro tra Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino.

Sorpresa nell’ultimo singolare della serata. Lorenzo Musetti, classe 2002, ha vinto per 6:4, 7:5 contro la quarta testa di serie e numero 119 del mondo che lo precede di ben 275 posizioni nel ranking ATP.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Julian Ocleppo / David Vega Hernandez vs [PR] Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn

2. [1] Romain Arneodo / Artem Sitak vs Teymuraz Gabashvili / Aslan Karatsev

3. [1] Stefano Travaglia vs Andrea Pellegrino

4. Jamie Cerretani / Maxime Cressy vs [3] Tomislav Brkic / Ante Pavic (non prima ore: 14:00)

5. [WC] Filippo Baldi / Enrico Dalla Valle vs Daniel Masur / Oscar Otte

6. Stefano Napolitano vs [7] Dennis Novak

7. Lucas Miedler vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 20:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Nikola Cacic / Antonio Sancic vs Andre Begemann / Albano Olivetti

2. [6] Antoine Hoang vs [WC] Enrico Dalla Valle

3. Uladzimir Ignatik vs [11] Danilo Petrovic

4. [Q] Aldin Setkic vs [14] Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 14:00)

5. [13] Roberto Marcora vs Giulio Zeppieri

6. [WC] Raul Brancaccio / Andrea Pellegrino vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov

7. [10] Sebastian Ofner vs [Q] Francesco Forti (non prima ore: 20:00)