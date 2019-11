Fabio Fognini a “Verissimo”: “Io e Flavia aspettiamo una bambina”

“Mi è dispiaciuto uscire dalla Top-10, mi sono tirato la mazza sui piedi da solo. Ho fatto tutto io, ho avuto meriti ad entrarci e demeriti ad uscirci. Ho fallito in alcuni tornei importanti, ma la cosa bellissima è che ora tra i primi dieci c’è Berrettini e molti altri italiani sono in Top-100“, ha proseguito il ligure.

Fabio Fognini sarà tra gli ospiti di “Verissimo“, tradizionale programma condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda oggi pomeriggio dalle 16.10 su Camale 5. Il tennista azzurro, in apertura di intervista, ha dichiarato: “Io e Flavia aspettiamo una bambina. Non abbiamo deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, altrimenti mio papà si arrabbia“.

“Negli anni sono stato parecchio penalizzato dal mip comportamento, ma ho raggiunto risultati che nessuno si sarebbe aspettato. Ogni tanto perdo le staffe, ma fuori dal campo sono un ragazzo tranquillo. In quei momenti non so cosa mi succede, sento un fuoco dentro, per pochi secondi non ragiono più e perdo la testa“, ha concluso.