Wta Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Definite le semifinaliste

La campionessa in carica Elina Svitolina (WTA 8), avversaria di Belinda Bencic (7) in semifinale, ha dimostrato di essere in grande forma vincendo anche il suo terzo match alle WTA Finals di Shenzhen chiudendo chiaramente in testa il Gruppo viola. Seppur con qualche sussulto, la 25enne ucraina ha sconfitto pure la statunitense Sofia Kenin (12) per 7-5 7-6 (12/10) e ha quindi chiuso senza perdere un set.

L’ultimo posto tra le migliori quattro è andato a Karolina Pliskova (2), che ha sconfitto in tre set Simona Halep (5) per 6-0 2-6 6-4 e sfiderà per un posto nell’atto conclusivo la numero 1 mondiale Ashleigh Barty.

Wta Finals Finals | Indoor | $6.000.000

Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 4:00 pm)

GIRONE ROSSO – (match vinti/persi – set vinti/persi)

1. Ashleigh Barty (AUS) 2/1 – 5/3

3. Naomi Osaka (JPN) 1/0 – 2/1 forfait

6. Petra Kvitova (CZE) 0/2 – 2/4

7. Belinda Bencic (SUI) 2/1 – 5/3

9. Kiki Bertens (NED) 1-1 – 2-3