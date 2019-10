Roger Federer non giocherà Parigi Bercy. Al suo posto entra Seppi

Federer non ci sarà

L’annuncio era nell’aria, e questa mattina è giunta la conferma: Roger Federer non parteciperà al torneo di Parigi-Bercy. Dopo il successo nell’appuntamento casalingo di Basilea (il decimo della sua carriera), il 38enne renano preferisce riposarsi in vista delle ATP Finals, in programma tra meno di due settimane a Londra.

Federer si è detto dispiaciuto per la scelta, soprattutto all’indirizzo dei propri tifosi francesi “che rivedrò però il prossimo anno al Roland Garros”, ammettendo però di doversi riposare per “poter rimanere il più a lungo possibile nel circuito ATP”.

Al suo posto entra Andreas Seppi.