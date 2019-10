WTA Lussemburgo: Il Main Draw. Al via Camila Giorgi

WTA Luxembourg International | Indoor | $250.000

(1) Mertens, Elise vs Kozlova, Kateryna

Mcnally, Catherine vs (WC) Ostapenko, Jelena

Qualifier vs Korpatsch, Tamara

Petkovic, Andrea vs (6) Giorgi, Camila

(4) Van Uytvanck, Alison vs Qualifier

Teichmann, Jil vs Gasparyan, Margarita

Rogers, Shelby vs Maria, Tatjana

Gauff, Cori vs (8) Blinkova, Anna

(5) Kuzmova, Viktoria vs (WC) Volynets, Katie

Siegemund, Laura vs Qualifier

Allertova, Denisa vs (WC) Minella, Mandy

Qualifier vs (3) Rybakina, Elena

(7) Ferro, Fiona vs Puig, Monica

Pliskova, Kristyna vs Bolsova, Aliona

Parmentier, Pauline vs Cirstea, Sorana

Doi, Misaki vs (2) Goerges, Julia