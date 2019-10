ATP Anversa: Il Tabellone Principale. Al via Sonego e Sinner

ATP Stockholm 250 | Indoor | e635.750

(1) Monfils, Gael vs Bye

Qualifier vs (WC) Sinner, Jannik

Tiafoe, Frances vs Qualifier

Qualifier vs (7) Struff, Jan-Lennard

(4/WC) Wawrinka, Stan vs Bye

Lopez, Feliciano vs Norrie, Cameron

Simon, Gilles vs (PR) Darcis, Steve

Sonego, Lorenzo vs (6) Tsonga, Jo-Wilfried

(8) Cuevas, Pablo vs Dellien, Hugo

(PR) Murray, Andy vs (WC) Coppejans, Kimmer

Delbonis, Federico vs Qualifier

Bye vs (3) Schwartzman, Diego

(5) Pella, Guido vs Gojowczyk, Peter

Kwon, Soonwoo vs Gasquet, Richard

Humbert, Ugo vs (PR) Kovalik, Jozef

Bye vs (2) Goffin, David