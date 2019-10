WTA Mosca: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al momento presente

WTA Moscow Premier | Indoor | $1.032.000

(1) Svitolina, Elina vs Bye

Jabeur, Ons vs Kudermetova, Veronika

Qualifier vs Tomljanovic, Ajla

Pavlyuchenkova, Anastasia vs (7) Sakkari, Maria

(4) Vekic, Donna vs Bye

Kuznetsova, Svetlana vs Muchova, Karolina

Potapova, Anastasia vs (WC) Kalinskaya, Anna

Qualifier vs (8) Alexandrova, Ekaterina

(5) Yastremska, Dayana vs Kasatkina, Daria

Qualifier vs Vikhlyantseva, Natalia

Hercog, Polona vs Siniakova, Katerina

Bye vs (3/WC) Bencic, Belinda

(6) Sevastova, Anastasija vs Sasnovich, Aliaksandra

Mladenovic, Kristina vs Putintseva, Yulia

Babos, Timea vs Qualifier

Bye vs (2) Bertens, Kiki