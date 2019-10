Corsa alle ATP Finals: i prossimi impegni di Berrettini e Bautista Agut

Con tutta probabilità, saranno Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut a giocarsi l’ottavo ed ultimo “pass” per le ATP Finals di Londra: la finale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai, infatti, rende più tranquillo il cammino di Alexander Zverev, attuale numero 7 della Race, che potrebbe mettere un’ulteriore ipoteca sulla qualificazione in caso di vittoria su Medvedev (già qualificato) nell’ultimo atto in programma domani mattina.

Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut non prenderanno parte ad alcun torneo la prossima settimana: entrambi rientreranno in campo dal 21 ottobre, l’azzurro sarà a Vienna mentre lo spagnolo giocherà in quel di Basilea (entrambi i tornei sono ATP 500). Si chiude, infine, il 28 ottobre con la partecipazione dei due giocatori al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il romano è attualmente in vantaggio nella Race di appena 60 punti.

GLI IMPEGNI DI MATTEO BERRETTINI (2545 punti)

Settimana del 14 ottobre – RIPOSO

Settimana del 21 ottobre – ATP 500 Vienna

Settimana del 28 ottobre – Masters 1000 Parigi-Bercy

GLI IMPEGNI DI ROBERTO BAUTISTA AGUT (2485 punti)

Settimana del 14 ottobre – RIPOSO

Settimana del 21 ottobre – ATP 500 Basilea

Settimana del 28 ottobre – Masters 1000 Parigi-Bercy

Lorenzo Carini