Andy Murray e lo scontro con Fabio Fognini: “

Andy Murray ha parlato dopo la sconfitta contro Fabio Fognini a Shanghai:

“Ho servito per il match due volte e ho perso dopo tre ore. “Penso che questa sia stata la prima volta in cui ho servito in due occasioni per il match e non ho vinto, quindi sono deluso. Ovviamente il modo in cui è finita la partita rende tutto più frustrante. Ci sono molte cose su cui devo migliorare, posso fare molto meglio.

Lavorerò sui miei errori e sarò in una posizione migliore la prossima volta che giocherò contro di lui”.

Vicenda Fognini: “Stavo colpendo una volèe a rete. Qualcuno ha fatto un rumore, non sapevo da chi. Ho guardato nella direzione dalla quale proveniva il rumore e lui mi ha detto: ‘Smettila di guardarmi. Perchè mi guardi? ’.

Stavo solo colpendo la palla e qualcuno ha fatto un rumore’. È raro che capiti una cosa del genere mentre un giocatore colpisce la palla nel bel mezzo del punto. Mi ha detto che dovevo smetterla di lamentarmi.

Volevo capire da chi provenisse il rumore, e veniva da lui. È una cosa che non ti è permessa fare, che va contro le regole. Mi ha detto che avrei dovuto avere senso dell’umorismo in quella situazione. Direi che nessuno di noi, in quel momento, era dell’umore giusto per scherzare o ridere.

“Non so quali siano le regole a riguardo. Non ho mai vissuto una situazione del genere in una partita e ne ho giocate circa 800. Non mi è mai successo.”

“Non è successo nulla” , ha detto il Giudice di Sedia Fergus Murphy che ha sentito l’urlo di Fabio ma che è stato valutato ininfluente per lo scambio.