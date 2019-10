WTA Tianjin: I risultati con il dettaglio del Day 1

WTA Tianjin International | Cemento | $500.000 – TD Quali e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Samantha Stosur vs [WC] Zhaoxuan Yang



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Caroline Garcia vs Anastasia Potapova



Il match deve ancora iniziare

3. Venus Williams vs Rebecca Peterson



Il match deve ancora iniziare

4. Yafan Wang vs Lauren Davis



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuyue Ma vs [6] Kurumi Nara Q



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Xiyu Wang vs [5] Xinyu Wang Q



Il match deve ancora iniziare

3. Astra Sharma vs [6] Yulia Putintseva (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Nicole Melichar / Yifan Xu vs Christina Mchale / Yanina Wickmayer



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Xiaodi You vs Fang Ying Xun Q



Il match deve ancora iniziare

2. Arina Rodionova vs Yuxuan Zhang Q



Il match deve ancora iniziare

3. Kateryna Bondarenko vs Heather Watson (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Xinyu Jiang / Qianhui Tang vs Monique Adamczak / Storm Sanders



Il match deve ancora iniziare