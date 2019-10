WTA LInz: Il Tabellone Principale. Bertens e Bencic guidano il seeding. Cancellata Camila Giorgi

(1/WC) Bertens, Kiki vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Qualifier vs Van Uytvanck, Alison

Blinkova, Anna vs Kozlova, Kateryna

Qualifier vs (6) Sakkari, Maria

(3) Sevastova, Anastasija vs (WC) Haas, Barbara

Kuzmova, Viktoria vs (WC) Grabher, Julia

Teichmann, Jil vs Petkovic, Andrea

Gasparyan, Margarita vs (5) Goerges, Julia

(8) Alexandrova, Ekaterina vs Pliskova, Kristyna

Ferro, Fiona vs Qualifier

Mladenovic, Kristina vs Siniakova, Katerina

Hercog, Polona vs (4) Vekic, Donna

(7) Strycova, Barbora vs Cornet, Alizé

Qualifier vs Ostapenko, Jelena

Rybakina, Elena vs Qualifier

Qualifier vs (2) Bencic, Belinda