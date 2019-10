Serie A1 Femminile 2019: le rose complete delle otto squadre ai nastri di partenza

Pubblichiamo le rose delle otto squadre iscritte al prossimo Campionato di Serie A1 Femminile, il cui inizio è previsto per il prossimo 13 ottobre. Entrambi i gironi (formati da quattro squadre ciascuno) sembrano piuttosto equilibrati, con le varie formazioni che mischiano alla perfezione giocatrici più esperte ad altre più giovani.

Le campionesse uscenti del Tennis Beinasco sono inserite nel Girone 2: giocatrici di punta Gatto Monticone, Grymalska e Sramkova, con la giovane classe 2001 Federica Rossi pronta ad intervenire in caso di necessità assieme alla navigata Federica Di Sarra (proprio loro due, in coppia, hanno conquistato il doppio di spareggio nella finalissima della scorsa edizione col TC Genova 1893). Attenzione al Circolo Tennis Lucca che, oltre alle sorelle Jessica e Tatiana Pieri (vivaio), potrà contare sulle tre straniere Bara, Zavatska e Ivakhnenko; il TC Parioli, comandato da Martina Di Giuseppe e dalla spagnola Soler Espinosa, vuole vivere una stagione da protagonista con in rosa anche Burnett, Biagianti e Rosatello. Più indietro, almeno sulla carta, sembra il CT Siena: Pous Tio e Bukta le migliori, poi Grzioso, De Vito e Coppola a difesa dei colori italiani.

Il TC Genova 1893, reduce dalla finale persa sul filo di lana nel 2018, vuole ripetere quanto di buono fatto vedere lo scorso anno: il club ligure non può che ripartire, dunque, da Samsonova e Brianti, affiancate dall’olandese Schoofs e da Lucia Bronzetti. Perfetto mix tra Svizzera e Italia per quanto concerne il BAL Lumezzane: Perrin, In-Albon, Masar Vieites e Ochsner tra le rossocrociate, Brescia, Delai e De Ponti tra le italiane. Rosa piuttosto corta per il CA Faenza con Camilla Scala e Alice Balducci che proveranno una sorta di “miracolo” salvezza. Chiude, infine, un TC Prato che si appresta ad affrontare un torneo di vertice: Trevisan, Martincova, Kucova e Stefanini, oltre alle giovani Sacco, Piccinetti e Serafini, per una squadra che sembra avere tutte le carte in regola per rompere gli equilibri.

LE ROSE DEL GIRONE 1 –

BAL LUMEZZANE – Perrin, In-Albon, Brescia, Delai, De Ponti, Canovi, Masar Vieites, Ochsner, Cicognani

CA FAENZA – Scala, Balducci, Zucchini, Arcangeli, Ercolino

TC PRATO – Trevisan, Martincova, Kucova, Stefanini, Sacco, Sanesi, Piccinetti, Serafini, Ricci, Turini

TC GENOVA 1893 – Samsonova, Schoofs, Brianti, Bronzetti, Remondina, Lechemia, Ginocchio, Assereto, Valente, Ravera

LE ROSE DEL GIRONE 2 –

ASD CIRCOLO TENNIS LUCCA – Bara, Zavatska, Ivakhnenko, J. Pieri, T. Pieri, Matteucci, Puccinelli, Politi, Bertagni

CT SIENA – Pous Tio, Bukta, Grazioso, De Vito, Coppola, Caciotti, Federici

TC PARIOLI – Di Giuseppe, Soler Espinosa, Ruse, Burnett, Biagianti, Rosatello, Lukas, Lombardo, Arn, Coen

TENNIS BEINASCO – Gatto Monticone, Grymalska, Sramkova, Di Sarra, Rossi, Carrillo Marin, Caldera, Giacotto

Lorenzo Carini