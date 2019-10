Rafael Nadal non giocherà il torneo Masters 1000 di Shanghai

Rafael Nadal, numero due del mondo ed in lotta per la leadership nella classifica ATP, mancherà l’appuntamento con il torneo Masters 1000 di Shanghai per il secondo anno consecutivo. La notizia è stata anticipata oggi dal quotidiano spagnolo “AS”, che rivela anche che Nadal soffre ancora di dolori alla mano sinistra.

Lo spagnolo, non ha punti da difendere fino alla fine dell’anno e prevede di partecipare al torneo Masters 1000 di Parigi Bercy, ATP Finals e alle Finals di Davis Cup. Nel mezzo? Va a sposarsi!

Novak Djokovic, che sta cercando di difendere il suo vantaggio in classifica per chiudere in vetta il 2019, dovrà comunque fare bene per non essere superato dallo spagnolo.