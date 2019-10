Davis Cup 2020: Ecco i sorteggi del World Group 1 e 2 Play-Offs Draw.

2020 Davis Cup World Group I Play-offs Draw:

Ukraine (C*) v Chinese Taipei

Pakistan/India (C*) v Slovenia

Dominican Republic v Bolivia (C)

Israel v Estonia (C)

Bosnia and Herzegovina (C*) v South Africa

Finland v Mexico (C*)

Lebanon (C) v Thailand

Venezuela (C*) v New Zealand

Switzerland v Peru (C*)

Barbados v Norway (C*)

Portugal v Lithuania (C)

China, P.R. v Romania (C*)

2020 Davis Cup World Group II Play-offs Draw:

Egypt v Latvia (C)

Paraguay (C*) v Sri Lanka

Morocco (C*) v Vietnam

Indonesia (C*) v Kenya

Guatemala v Tunisia (C*)

Bulgaria v Costa Rica (C*)

Hong Kong, China v Poland (C*)

Zimbabwe v Syria (C*)

Philippines (C*) v Greece

Denmark (C*) v Puerto Rico

El Salvador (C*) v Jamaica

Georgia (C*) v Estonia

(C) indica la scelta del campo

(*) indica la scelta del campo determinata dal sorteggio