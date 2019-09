ITF Junior: Italia femminile settima nella Junior Fed Cup

Settimana caratterizzata dalla fase finale della Junior Davis Cup e della Junior Fed Cup che si sono svolte in Florida con la partecipazione di 16 squadre provenienti dai cinque continenti. L’Italia è arrivata alla fase finale con la squadra femminile. La prima parte della competizione si è svolta con le squadre divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno e round Robin con tutti che incontrano tutti e le prime due di ogni girone ammesse ai quarti di finale ad eliminazione diretta.

L’Italia è stata inserita nel gruppo A assieme a Russia, Perù e Taipei e rispettando il pronostico è riuscita ad arrivare seconda nel girone, dietro la Russia, qualificandosi in questo modo per i quarti di finale.

Nel dettaglio, nel primo incontro, le nostre ragazze, Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Beatrice Ricci, capitanate da Giovanni Paolisso, hanno superato le cinesi di Taipei per 3-0 con le vittorie nei singoalri di Paoletti e Pigato e del doppio formato da Pigato e Ricci. Nel secondo incontro, qualificazione ottenuta grazie alla vittoria per 3-0 anche contro il Perù con le vittorie di Paoletti e Pigato nei singolari e della coppia Paoletti-Ricci nel doppio. Nel terzo incontro del round Robin, sconfitta con la Russia per 2-0 con Kudermetova che supera Ricci per 6-2 6-1 e Selekhmeteva che supera Pigato per 6-3 6-4. Il doppio non si è disputato a risultato acquisito.

Nella fase finale, L’Italia si è trovata di fronte ai quarti di finale gli USA, senza Coco Gauff, ma con una squadra molto competitiva. Nel primo incontro Connie Ma batte nettamente Matilde Paoletti per 6-0 6-2. Parità ristabilita grazie a Lisa Pigato che supera Katrina Scott per 6-4 7-6. Decisivo il doppio con le nostre, Paoletti e Pigato, che vanno avanti per 5-3 nel primo set, ma poi vengono riprese e battute dalle statunitensi Montgomery e Ma, che alla fine vincono per 7-6 6-2.

All’Italia resta solo la possibilità di giocare nel gironcino per il quinto posto, assieme a Francia, Thailandia e Canada. Opposte alla Francia le italiane vincono il primo punto con Beatrice Ricci che supera Juline Fayard per 6-2 6-, poi però Lisa Pigato perde con Elsa Jacquemot per 7-6 7-5 e si va al doppio decisivo, combattutissimo, che vede alla fine la vittoria delle francesi Fayard e Jacquemot che superano Paoletti-Ricci per 6-2 3-6 12-10.

All’Italia non resta che la finale per il settimo posto, che ha vinto contro il Canada, grazie ai successi di Beatrice Ricci contro Mia Kupres per 6-2 6-4 e di Matilde Paoletti contro Melodie Collard per 6-2 6-4. Il doppio non si è disputato a risultato acquisito.

La vittoria finale del torneo femminile è andata agli USA che hanno superato il finale la Repubblica Ceca per 2-1. Terzo posto per la Russia, quarto per la Germania.

In campo maschile vittoria finale del Giappone, secondi gli Stati Uniti, terza la Serbia, quarta la Francia.

Per il resto pochissimi italiani impegnati nel circuito ITF junior. Qualche presenza solo in Croazia, in un torneo di grado 4, dove, nel femminile sono arrivate in semifinale sia Sofia Rocchetti che Chiara Girelli, entrambe sconfitte al penultimo atto del torneo. Primo turno invece per Greta Carbone. Nel maschile dello stesso torneo terzo turno per Pietro Pampanin e primo turno per Giulio Zanettin.

Paolo Angella