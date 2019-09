Laver Cup: l’Europa vince la manifestazione

Ha dovuto attendere fino all’ultimo il pubblico di Ginevra per conoscere la squadra vincitrice della Laver Cup, decisasi al super tie-break del 12o incontro della tre-giorni in riva al Lemano. A imporsi alla fine è stata l’Europa grazie al successo conclusivo del tedesco Alexander Zverev (ATP 6) sul canadese Milos Raonic (24) per 6-4 3-6 10/4 in 1h29′.

Per il vecchio continente il 13-11 finale è la più risicata delle tre vittorie consecutive nella sfida contro il Resto del Mondo.