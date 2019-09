Laver Cup: Anche Roger Federer e Rafael Nadal per consigliare Fabio Fognini (con il video della partita)

Due allenatori migliori Fabio Fognini non poteva davvero desiderarli. Per risollevare le sorti dell’italiano, chiamato a difendere i colori dell’Europa nel secondo incontro di Laver Cup, sono arrivati nientemeno che Roger Federer (3) e Rafael Nadal (2). Prima è intervenuto il renano che, in inglese, ha cercato di convincere il fumantino giocatore ligure (dopo il 6-1 incassato nel primo set contro l’americano Jack Sock, numero 210 del ranking) ad essere più positivo e concentrarsi sulle cose buone. “Basta negatività, pensa solo positivo – gli ha detto – se lui piazza un bel dritto, bravo lui, rispettalo anche se magari è stato fortunato. Credi nelle cose buone”. Poi è subentrato il maiorchino che, stavolta in spagnolo, ha spronato il compagno di squadra a modo suo: “Non devi essere frustrato, lui ha giocato in modo perfetto, ma devi guardare avanti”.

Consigli – di gran lusso – che non hanno permesso comunque a Fognini di vincere l’incontro giocato al Palexpo di Ginevra, ma quantomeno gli hanno dato la giusta fiducia per tornare a giocare ai suoi livelli. Alla fine la sfida si è chiusa sul 6-1 7-6 (7/3) per lo statunitense che ha così pareggiato la sconfitta rimediata nella partita d’apertura dal canadese Denis Shapovalov (33), superato dall’austriaco Dominic Thiem (5) per 6-4 5-7 13/11.