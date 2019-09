Laver Cup: LIVE i risultati del Day 1. Conclusa la giornata. Europa avanti per 3 a 1

Svestiti i panni del coach, Roger Federer è sceso in campo al Palexpo di Ginevra per trascinare la squadra europea al doppio vantaggio nella Laver Cup. Il renano, in coppia con il tedesco Alexander Zverev, ha infatti colto il punto del 3-1 grazie alla vittoria per 6-3 7-5 su Denis Shapovalov e Jack Sock, in campo in rappresentanza del Resto del Mondo. In apertura della night session ginevrina – dopo che nel pomeriggio ci si era lasciati sull’1-1 – il team capitanato da Björn Borg aveva già trovato una vittoria con il greco Stefanos Tsitsipas (ATP 7), il quale aveva avuto la meglio sullo statunitense Taylor Fritz (30) per 6-1 1-6 10/7.

Sabato si tornerà in campo per la seconda giornata di sfide con le vittorie che, stavolta, varranno due punti anziché uno soltanto. Mentre domenica il valore dei successi arriverà addirittura a tre. Tutto rimane, dunque, ancora apertissimo per questa terza edizione della Laver Cup.

Laver Cup – Europa vs Resto del Mondo (3-1)

La partita punto per punto

ATP Laver Cup – Thiem vs Shapovalov



ATP Laver Cup Dominic Thiem Dominic Thiem 6 5 13 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 4 7 11 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 D. Shapovalov 1-0 D. Shapovalov 1-0 1-1 2-1 3-1 ace 3-2 3-3 3-4 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-12 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 D. Thiem 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

La partita punto per punto

ATP Laver Cup – Fognini vs Sock



ATP Laver Cup Fabio Fognini Fabio Fognini 1 6 Jack Sock Jack Sock 6 7 Vincitore: J. SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 ace 3-6* df 6-6 → 6-7 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 1-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 J. Sock 0-15 0-30 df 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

La partita punto per punto

ATP Laver Cup – Tsitsipas vs Fritz



ATP Laver Cup Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 1 10 Taylor Fritz Taylor Fritz 2 6 7 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 T. Fritz 1-0 S. Tsitsipas 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 df 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Fritz 15-0 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Fritz 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 ace 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 1-0

La partita punto per punto

ATP Laver Cup – Federer / Zverev vs Shapovalov / Sock